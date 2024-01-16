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Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler! 'Şampiyonluk emeklilik ikramiyesi...'

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Yünsa ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme: 16.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Yünsa ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde hakem hatalarının bu şekilde devam edemeyeceğine vurgu yapan Özbek, "Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının sonuna geldiler. Buradan TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler." ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları:

"Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun (Ali Koç'un canlı yayın daveti) muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak."

"Kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır"

"Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standartı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir."

"Bizi yıpratmaya çalışıyorlar"

"Algı yapmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz."

Transfer olacak mı?

"Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor."
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