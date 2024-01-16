Bonucci manşet oldu! 'Icardi'nin G.Saray'ı ile...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Kayserispor maçının ardından ülkesi İtalya'da manşet oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan İtalyan yıldız, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.



ÜLKESİ GENİŞ YER VERDİ



İtalyan basınından Tuttosport da Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe forması altındaki ilk maçına geniş yer ayırdı. Haber; 'Bonucci Fenerbahçe ile ilk maçında zafer kazandı' başlığı ile okuyuculara duyuruldu.



'ICARDI'NİN GALATASARAY'I İLE...'



Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi:



'Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile yeni macerasına en iyi şekilde başlıyor. Almanya'da Union Berlin'de geçirdiği zor ayların ardından Juventus'un eski defans oyuncusu Türkiye'de yeniden gülümsüyor. Leo, Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile şampiyonluk mücadelesinin ortasında yer alan Fenerbahçe'yi seçti. Fenerbahçe 53 puanla lider durumda.'