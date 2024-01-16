Beşiktaşlı isim ameliyat oldu! Sezonu da kapattı

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu. Amir, sezonu da kapatmış oldu.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.



Açıklamada, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğu belirtildi.



Siyah-beyazlı takımdan yapılan paylaşımda, 'Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.' ifadeleri yer aldı.



Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı kaydedilirken Bosna Hersekli oyuncunun sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği de öğrenildi.