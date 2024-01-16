Beşiktaş - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.



Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.



Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.



Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka



Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno