  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siyonist Sagiv Jehezkel'e eski İsrail Başbakanı Bennett'ten destek: Türkiye ile ilgili küstah paylaşım

Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, Trabzonspor maçında İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in attığı gol sonrasında yaptığı Gazze'deki soykırıma destek veren siyonist hareket nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Yazıklar olsun size, Türk hükümeti." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 15.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Terör devleti İsrail yıllar boyu abluka altında tuttuğu Gazze'de 100 gündür ölüm kusuyor.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel ise Trabzonspor maçında büyük bir skandala imza attı.

Siyonist Sagiv Jehezkel'e eski İsrail Başbakanı Bennett'ten destek: Türkiye ile ilgili küstah paylaşım

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı Siyonist hareket sonra kadro dışı bırakılan söze futbolcu daha sonra da gözaltına alındı. Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett İsrailli futbolcuya yapılan cezalandırmaya küstah bir paylaşımla cevap verdi.

'Yazıklar olsun'muş!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Naftali Bennett “Bu inanılmaz. İsrailli futbolcu İsrail'e jest yaptığı için kıyamet koptu. Kınandı ve şimdi de gözaltına alındı. 2024 yılındayız ve Türkiye bu. Yazıklar olsun Türk yönetimine.” ifadelerine yer verdi.

Siyonist Sagiv Jehezkel'e eski İsrail Başbakanı Bennett'ten destek: Türkiye ile ilgili küstah paylaşım

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...