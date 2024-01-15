Real Madrid, Barcelona'yı farklı yenerek Süper Kupa'yı kazandı
İspanya Süper Kupası'nı, final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Real Madrid, 13. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Real Madrid maça hızlı başladı
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Vinicius Junior'un 7 ve 10. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
33. dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle Barcelona farkı 1'e indirdi.
Vinicius Junior'dan hat-trick
Vinicius Junior, 39. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı. İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius Junior'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo, Barcelona'nın ümitlerini suyu düşürdü.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius Junior'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.
Arda Güler'in Real Madrid ile ilk kupası
Yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.
Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Real Madrid, 13. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Real Madrid maça hızlı başladı
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Vinicius Junior'un 7 ve 10. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
33. dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle Barcelona farkı 1'e indirdi.
Vinicius Junior'dan hat-trick
Vinicius Junior, 39. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı. İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius Junior'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo, Barcelona'nın ümitlerini suyu düşürdü.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius Junior'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.
Arda Güler'in Real Madrid ile ilk kupası
Yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.