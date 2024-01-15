  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Real Madrid, Barcelona'yı farklı yenerek Süper Kupa'yı kazandı

İspanya Süper Kupası'nı, final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.

Ekleme: 15.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Real Madrid, 13. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Real Madrid maça hızlı başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Vinicius Junior'un 7 ve 10. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

33. dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle Barcelona farkı 1'e indirdi.

Vinicius Junior'dan hat-trick

Vinicius Junior, 39. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı. İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius Junior'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo, Barcelona'nın ümitlerini suyu düşürdü.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius Junior'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Arda Güler'in Real Madrid ile ilk kupası

Yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.

Real Madrid, Barcelona'yı farklı yenerek Süper Kupa'yı kazandı
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...