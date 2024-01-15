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Rasim Ozan Kütahyalı yine söyledi: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar

Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı şampiyonluk paylaşımı ile gündeme geldi. Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tebrik etti.

Ekleme: 15.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Twitter klişesi haline gelen "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" sözü, Hıncal Uluç'un klasikleşmiş sözü olarak dikkat çekiyordu.

Hıncal Uluç'un vefatının ardından sevilen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'dan bu sene de benzer bir açıklama geldi.

"2023-24 sezonu artık formalite..."

X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Başta Ali Koç olmak üzere tüm Fenerbahçelileri şimdiden tebrik ediyorum… Ne yaptılar ne ettiler, bu sezon başardılar… Bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yaptıracaklar… Geri kalan haftalar formalite ve prosedür… At binenin, Kılıç kuşananın. 2023-24 sezonu bitti gitti artık…

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın altına binlerce yorum yaptı.

Geçen sezon da şampiyon Fenerbahçe demişti

Geçen sezon "TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu! Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar..." şeklinde tweet atan ünlü yorumcu, bu sezon da aynı görüşünü savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı yine söyledi: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar
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