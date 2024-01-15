  • USD: 30,04 - 30,10
  • EURO: 32,90 - 32,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rade Krunic'ten Edin Dzeko itirafı: Ne konuştuklarını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Edin Dzeko ile çok defa konuştuklarını söyleyen Krunic, Fenerbahçe'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ekleme: 15.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Rade Krunic'ten Edin Dzeko itirafı: Ne konuştuklarını açıkladı

Takımla çıktığı ilk antrenman öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Krunic, Dzeko ile neler konuştuklarını söyledi. Krunic'in açıklamaları


şu şekilde:

'Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.'

'Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi.'

Rade Krunic'ten Edin Dzeko itirafı: Ne konuştuklarını açıkladı

'Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.'

Rade Krunic'ten Edin Dzeko itirafı: Ne konuştuklarını açıkladı

'Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim.'

Rade Krunic'ten Edin Dzeko itirafı: Ne konuştuklarını açıkladı

'Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler.'

'Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.'


AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
Esenyurt’ta İSKİ’ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı
Futbol dünyasındaki büyük vurgunda 3. duruşma! Fatih Terim'in adını veren verene...
Yasa Meclis'e sunuldu! SSK, Bağ-Kur refah payı ve en düşük emekli maaşı için 2 hesap
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
AK Partili isimden Tunç Soyer'e zor soru: 44 milyar 700 milyon TL nerede!
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...