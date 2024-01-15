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Mert Hakan Yandaş, Süper Lig ekibine gidiyor!

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü talip oldu.

Ekleme: 15.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de geleceği tartışma oknusu olan Mert Hakan Yandaş için transferde sıcak gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcu için Süper Lig ekibi Ankaragücü talip oldu.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu iddia edildi. Kontratı bitecek olan 29 yaşındaik orta sahanın birkaç gün içerisinde başkent ekibine imza atması beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasını 13 kez giyen Mert Hakan Yandaş, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Mert Hakan Yandaş, Süper Lig ekibine gidiyor!
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