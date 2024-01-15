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Ligde durumlar karışacak! 2 takıma puan silme cezası yolda

İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Nottingham Forest, ligin finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle incelenecek. Her iki takım da suçlu bulunması durumunda puan cezası alabilir.

Ekleme: 15.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Premier Lig takımları Everton ve Nottingham Forest, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle lig yönetimi tarafından incelenecek. Athletic'te yer alan habere göre, bu sezon daha önce 10 puan silme cezası alan Everton ile birlikte Nottingham Forest da bağımsız bir komisyona sevk edilecek.

Ligde durumlar karışacak! 2 takıma puan silme cezası yolda

CEZA İHTİMALLERİ

Her iki kulübün de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle inceleneceği ve bu konuda bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirme yapılacağı belirtildi. İki takım da savunma yapacak ve gerekli belgeleri sunacak. Eğer suçlu bulunurlarsa, para cezası veya puan silme cezası alma ihtimalleri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Everton, izin verilen zarar tutarını aşması nedeniyle 10 puan silme cezası almıştı. Şimdi ise Everton ve Nottingham Forest'un yeni bir incelenme süreciyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

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