  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı

İsrail'in katliamını destekleyen çirkin hareketi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan hakkında adli soruşturma başlatılan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gözaltına alındığı bildirildi.

Ekleme: 15.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısı ile fotoğraf vererek Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamı destekleyen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyete götürülen İsrailli futbolcunun ifade işlemleri sürüyor.

TFF'den kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken ve Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan Jehezkel'i kınadı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın.
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Kafası sac büküm makinesine sıkıştı: 14 yaşındaki Arda yaşam savaşı veriyor

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Tehlike üç kat arttı: En ufak taş düşmesi ihbar edilmeli

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...