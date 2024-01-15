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FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor

FIFA The Best ödül töreni bugün gerçekleştirilecek. 7 farklı kategoride ödülün sahibini bulacağı geceye İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak.

Ekleme: 15.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenecek Ödül töreniyle belli olacak. FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları bu gece açıklanacak. FIFA'dan daha önce yapılan açıklamada finale kalan isimler belirlenmişti.

7 farklı kategoride finale kalan isimler şöyle:

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu

Erling Haaland - Manchester City (Norveç)
Kylian Mbappe - Paris Saint Germain (Fransa)
Lionel Messi - Inter Miami (Arjantin)

FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu

Aitana Bonmati - Barcelona (İspanya
Linda Caicedo - Real Madrid (Kolombiya)
Jennifer Hermoso - Tigres (İspanya)

FIFA Puskas Ödülü

Julio Enciso - Brighton
Guilherme Madruga - Botafogo
Nuno Santos - Sporting

FIFA Yılın En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü

Pep Guardiola - Manchester City
Simone Inzaghi - Inter
Luciano Spalletti - Napoli

FIFA Yılın En İyi Kadın Takımı Teknik Direktörü

Jonatan Giraldez - Barcelona Kadın Futbol Takımı
Emma Hayes - Chelsea Kadın Futbol Takımı
Sarina Wiegman - İngiltere Kadın Futbol Takımı

FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi

Yasin Bounou - Sevilla / Al Ittihad
Thibaut Courtois - Real Madrid
Ederson - Manchester City

FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi

Mackenzie Arnold - West Ham United
Catalina Coll - Catalina Coll
Mary Earps - Manchester United
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