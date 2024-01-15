FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor

FIFA The Best ödül töreni bugün gerçekleştirilecek. 7 farklı kategoride ödülün sahibini bulacağı geceye İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak.

2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenecek Ödül töreniyle belli olacak. FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları bu gece açıklanacak. FIFA'dan daha önce yapılan açıklamada finale kalan isimler belirlenmişti.



7 farklı kategoride finale kalan isimler şöyle:



FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu



Erling Haaland - Manchester City (Norveç)

Kylian Mbappe - Paris Saint Germain (Fransa)

Lionel Messi - Inter Miami (Arjantin)



FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu



Aitana Bonmati - Barcelona (İspanya

Linda Caicedo - Real Madrid (Kolombiya)

Jennifer Hermoso - Tigres (İspanya)



FIFA Puskas Ödülü



Julio Enciso - Brighton

Guilherme Madruga - Botafogo

Nuno Santos - Sporting



FIFA Yılın En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü



Pep Guardiola - Manchester City

Simone Inzaghi - Inter

Luciano Spalletti - Napoli



FIFA Yılın En İyi Kadın Takımı Teknik Direktörü



Jonatan Giraldez - Barcelona Kadın Futbol Takımı

Emma Hayes - Chelsea Kadın Futbol Takımı

Sarina Wiegman - İngiltere Kadın Futbol Takımı



FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi



Yasin Bounou - Sevilla / Al Ittihad

Thibaut Courtois - Real Madrid

Ederson - Manchester City



FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi



Mackenzie Arnold - West Ham United

Catalina Coll - Catalina Coll

Mary Earps - Manchester United