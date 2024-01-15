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Fenerbahçe'de ayrılık: Transferi sonunda duyurdular

Emre Mor için Fenerbahçe'de ayrılık vakti geldi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde fazla süre alamayan ve ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Emre Mor'un yeni adresi sonunda belli oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 15.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Emre Mor için yolun sonu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

EMRE MOR, FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olan Emre Mor için bu sezon ise işler yolunda gitmedi. Sezona s

akatlıkla başlayan 26 yaşındaki oyuncu, geri dönse de fazla süre alamadı ve kanat rotasyonunda arka planda kaldı. Bu gelişmelerin ardından yıldız ismin ayrılı gündemde.

Fenerbahçe'de ayrılık: Transferi sonunda duyurdular

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig takımlarından Başakşehir, Emre Mor için kolları sıvadı. İstanbul temsilcisi, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için resmi temaslara başladı. Transferin devre arası transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZON 4 MAÇ

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 4 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hiçbirinde ilk 11'de yer almadı. Toplam 40 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.
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