Büyük heyecan başlıyor! İşte Türkiye Kupası programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu 5. eleme turu yarın başlıyor. 5 farklı müsabakanın oynanacağı turda, takımlar adlarını son 16'ya yazdırmak için sahaya çıkacak. İşte yarın oynanacak maçların programı ve detaylar:

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar arasındaki rekabet kıyasıya devam ediyor. Yarın oynanacak 5 farklı karşılaşma ile kupada heyecan dorukta olacak. Turun tamamlanmasıyla birlikte kazanan ekipler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.



ELEME TURU PROGRAMI



16 Ocak Salı:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük vs. Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa vs. Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor vs. Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü vs. Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş vs. Eyüpspor (Tüpraş)



17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor vs. Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir vs. Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK vs. Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor vs. Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor vs. Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe vs. Adanaspor (Ülker)



18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu, yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Takımlar, tek maç eleme usulüne göre mücadele ederek bir üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, heyecan dolu müsabakalara kilitlenirken, kazanan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.