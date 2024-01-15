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Beşiktaş'tan Aboubakar transfer iddialarına yalanlama

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ekleme: 15.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Siyah-Beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."
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