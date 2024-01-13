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Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Ekleme: 13.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması bugün Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Bahtiyar Birinci yapacak. Burak Pakkan ise maçta 4. hakem olarak görev yapacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

SANTOS TARAFTARLARLA BULUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde bugünkü karşılaşmada görev yapacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK

MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Salih; Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Semih; Cenk

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Veseli, Dresevic, Salih, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Flavio, Güven, Lasagna

HAKEM: Mert Güzenge
STAT: Tüpraş Stadı
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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