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Aytaç Kara durdurulamıyor! Ligin en çok gol atan Türk oyuncusu...

Orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın Ankaragücü'ne 3-1 olduğu Süper Lig maçında takımının tek golünü kaydetti. Bu sezon ligde ağları en çok sarsan Türk futbolcu olan Aytaç, gol sayısını 10'a çıkardı.

Ekleme: 13.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Ankaragücü oldu.

Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara ile öne geçti. Ankaragücü ise bu gole 45+1. dakikada Nihad Mujakic ile cevap verdi.

Maçın ikinci yarısında ise sarı-lacivertli takımda önce 64. dakikada Riad Bajic, daha sonra ise 83. dakikada Pedrinho sahneye çıkarak skoru belirledi.

Bu karşılaşmada ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ağları sarsarak gol sayısını yükseltti.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Güngördü'nün kısa düşen pası sonrası ani gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan Haris Hajradinovic'in ceza yayına doğru çevirdiği topa Aytaç Kara, sağ ayağının içiyle yerden sert vurdu ve uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Böylelikle 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Kariyerinde Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Galatasaray ve Göztepe formalarını da giyen Aytaç, 2023-2024 sezonunda en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.
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