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Türk futbolunda devrim! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bu hafta sonu (20. hafta) maçlarıyla birlikte yürürlükte. 12 kamera ile futbolcuların vücutlarının 29 bölgesi takip edilecek, VAR uyarılacak.

Ekleme: 12.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Futbolun en tartışmalı konularından biri de ofsayt… Bu noktada son yıllarda geliştirilen ve büyük turnuvalarda kullanılarak bu konudaki hakem hatalarını en aza indiren yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT), Türk futbolunda sahne almaya başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak 20. hafta karşılaşmaları ile birlikte Trendyol Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak ve bu konudaki tartışmalar da büyük ölçüde son bulacak. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi futbolun en üst seviyeki organizasyonlarında denenen sistem, bu hafta resmen kullanılacak ve birçok konudaki ofsayt tartışmasına da nokta koyulacak.

POZİSYON SKORBORDLARDA OLACAK

- Futbolcuların vücutlarındaki 29 bölgeyi takip eden sistem, VAR hakemlerine pozisyonu bildiriyor. Sonrasında VAR, orta hakeme kararı söylüyor.
- Statlarda 12 özel kamera futbolcuların hareketlerini kaydedecek. Maç topundan saniyede 500 veri ve 50 kare geliyor.
- 3 boyutlu görüntüleri inceleyen VAR hakemleri kararı orta hakeme iletecek. VAR odası ofsaytı kaçırırsa sistem uyaracak.
- Pozisyonların statların skorbordlarında da gösterilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Kısa süre içinde bu uygulama da başlayacak.

20 STAT HAZIR, HAKEMLERE DERS

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden teknik çalışmaları sonunda tamamladı. FIFA standartlarında yapılan uygulamada Süper Lig'de kullanılan 20 stat içine de sistem kuruldu. Kameların yerleştirilmesi ile birlikte denemeler de yapılırken alınan sonuçlar da pozitif oldu. Türk Telekom sponsorluğunda kurulan sistemi yönetecek olan hakemlere de eğitimler verildi. Yapay zeka ile meydana çıkacak olan görüntüleri değerlendirip kolaylıkla ofsayt kararı verecek olan VAR hakemleri bunu orta hakeme aktaracak. İşte bu kritik noktada tüm hakemlere sistemin eğitimi verilirken saha içindeki hakemlerle kurulacak irtibat için de net ve birbirlerini anladıktan sonra kararı duyurma uyarısı yapıldı.
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