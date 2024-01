Luis Nani'den Cristiano Ronaldo sözleri: Bana Türkiye'yi sordu

İlk yarısı tamamlanan Süper Lig'de geçtiğimiz haftalarda topladığı 29 puanla 5. basamakta yer alan Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Luis Nani, kariyeri ve takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.Sezon başında Avustralya Ligi ekibi Melbourne'den ayrılan ve Adana ekibine bedelsiz bir şekilde transfer olan yıldız futbolcu, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.Adana Demirspor'da mutlu olduğunu söyleyen Nani, şunları dedi:Türkiye'de olmak ve oynamak benim için hep özel bir yere sahip oldu. Yıllar önce Fenerbahçe'ye transfer oldum ve çok keyifliydi. Türk taraftarların takımlarını destekleme şeklini çok beğenmiştim. Benim için özel bir anlamı vardı o yüzden tekrar Türkiye'ye gelip bu ülkede oynamak istedim. Adana Demirspor kulübüyle ilgili ilk bilgileri edindiğimde kazanmak isteyen, mücadele eden rekabetçi bir takım olduğunu öğrendim. Geride bıraktığımız 2-3 yılda büyük başarılar elde ettiğini büyük takımlara kafa tuttuğunu biliyorum ve bu da kolay değil. Bu bilgileri edinince de gelmek istedim ailem ve çocuklarımla burada keyifli vakit geçiriyorum.Adana Demirspor taraftarından övgüyle bahseden Portekizli isim, şu ifadeleri kullandı:Ülkedeki hatta dünyadaki en büyük taraftar grubuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Onlara minnettarlığımı belirtmek isterim çünkü her zaman yanımızdalar. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Sonuç ne olursa olsun bizi destekliyorlar. Galip geldiğimizdeki kutlama sevinçleri gerçekten görmeye değer. Adana Demirspor taraftarlarıyla ilgili edindiğim tecrübe mükemmel diyebilirim."Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaşsın. Kendisiyle Türkiye hakkında konuştunuz mu? Burada oynamayı hiç düşündü mü?" sorusuna Nani, şu yanıtı verdi:Öncelikle "neden olmasın?" demek istiyorum. Futbolda hiçbir zaman gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Fenerbahçe'de oynadığım dönem kendisiyle milli takımda konuşuyorduk bu konuyla alakalı. Hatta kendisi Quaresma ve bana ligi kim kazanacak diye soruyordu. Bu tartışmaya kendisi de dahil oluyordu. Bizimle şakalaşıyordu. Taraftarları, onların bizle ilişkilerini soruyordu. Hiçbir zaman Türkiye'ye gelmek hakkında bir şey dememişti ama bu futbol. Ne olacağını bilemeyiz. Şu an Suudi Arabistan'da ve futbolu çok seviyor.Fenerbahçe dönemi hakkında konuşan 37 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:Benim dönemimde Fenerbahçe'de çok iyi bir takım kuruldu. Sezon başında da herkes bizim şampiyon olacağımızı düşünüyordu. Baktığımızda oyuncu kalitesi olarak iyi oyuncular vardı ancak takım olarak iyi bir performans gösteremedik fantastik diyebileceğimiz noktaya gelemediğimizi söyleyebilirim. Rakibi olduğumuz takımlar, Beşiktaş, Galatasaray bizden daha iyi performans göstermişti. Sonunu getiremedik. Takım olamamak başarının gelmemesindeki en büyük etkendi."Murat Sancak dışında Türkiye'de çalıştığın bir diğer başkan da Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım senin için nasıl bir başkandı?" ise Nani, şu cevabı verdi:Kendisiyle ilgili o dönem hiçbir şikayetim olduğunu söyleyemem. Fantastik bir başkandı. Kulüpte kalmamı isteyen oydu ama o sene teklif geldi ve kendimi İspanya'da tekrar gösterme fırsatım oldu. Ben de gittim. Ama onunla çalıştığımız süre boyunca hep bana dikkat etti. En iyisi için hep bana destek verdi. Bana hiçbir zaman kötü yönünü göstermedi. Bana her zaman kendimi evimdeymişim gibi hissettirdi.