İtalyanlarda Dzeko pişmanlığı! Sanki 37 yaşında değilmiş gibi...

Fenerbahçe'nin sezon başındaki transferi Edin Dzeko, attığı goller ve etkileyici performansıyla İtalyan basınında büyük yankı uyandırıyor. 37 yaşındaki golcü, her geçen gün formunu yükseltirken, İnter'i pişman etti. İtalyanlar, "Dzeko büyülemeye devam ediyor" diyor.

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla sergilediği olağanüstü performansla yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor. Konyaspor karşısında gerçekleştirdiği hat-trickle taraftarların gönlünde taht kuran Boşnak yıldız, sezon boyunca 24 maçta 20 gol atarak etkileyici bir istatistik sergiledi.



İTALYAN BASININDA YANKI UYANDIRDI

İtalyan basını, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki performansına hayran kaldı. "Dzeko, Fenerbahçe'de büyülemeye devam ediyor" başlığı altında çıkan haberlerde, golcünün etkileyici performansı vurgulandı. İtalyan medyası ayrıca, Dzeko'nun Inter'i pişman ettiğini belirtti.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

37 yaşındaki golcü, Türkiye Süper Lig'de 18 maçta 16 golle takımını sırtlıyor. Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro İcardi'yi 4 gollük farkla geride bırakan Dzeko, futbolseverleri heyecanlandırıyor.



İNTER'İN PİŞMANLIĞI

İtalyan devi Inter'in, Dzeko'nun performansı sonrasında pişmanlık yaşadığına vurgu yapıldı. Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'deki etkileyici performansının ardından İnter'in bu karardan dolayı pişman olduğu ifade edildi.

