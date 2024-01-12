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Geri döndü! Galatasaray lisansını çıkardı

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı. Sarı kırmızılı takım, başarılı orta sahanın lisansını çıkardı.

Ekleme: 12.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray, başarılı orta sahanın lisansını da resmen çıkardı. 25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.

Geri döndü! Galatasaray lisansını çıkardı

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.
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