Geri döndü! Galatasaray lisansını çıkardı

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.LİSANSI ÇIKARILDIGalatasaray, başarılı orta sahanın lisansını da resmen çıkardı. 25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.SEZON BAŞINDA KİRALANDISezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.FAZLA SÜRE ALAMADIToplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.