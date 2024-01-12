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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin ilgi odağı olan Ferdi Kadıoğlu için 'komik' bir teklif geldi. Kanarya, Fransız devinden gelen bu teklifi reddetti. İşte detaylar...

Ekleme: 12.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı.

Sarı-lacivertliler, ezeli Galatasaray'ın Sivasspor ile berabere kalmasının ardından zirve yarışında 2 puan öne geçti.

Sezon başındaki yıldız transferiyle şampiyonluk iddiasını net bir şekilde ortaya koyan Kanarya, mücadele ettiği tüm kulvarlarda ipi göğüslemek istiyor.

Özellikle ligdeki hasreti sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek yolun sonunda zafere ulaşmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!



Teknik direktör İsmail Kartal'ın doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk olarak Union Berlin forması giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Yönetim, bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı perfornasında pay sahini olan birçok yıldız, Avrupa kulüplerinin radarında.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Bu isimlerden birisi de milli yıldız Ferdi Kadıoğlu.

Performansıyla göz dolduran Ferdi'nin ismi, İngilitere Premier Lig ekibi Arsenal olmak üzere birçok dünya deviyle anılıyor.

Fenerbahçe, genç yıldızdan yüksek bir bonservis elde etmeyi planlarken, Fransa'dan şaşırtan bir teklif geldi.

Fransız medyasının haberlerine gore; geçtiğimiz günlerden Beşiktaş'tan Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan Ligue 1 ekibi Marsilya, 24 yaşındaki sol bek icin 5 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Ferdi'den 25 milyon euroluk bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler ise bu eklifi reddetti.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için komik teklif!

Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.

Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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