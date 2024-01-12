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Dursun Özbek ve Erden Timur'dan Icardi sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi için açıklamada bulundu.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleşen toplantıda Dursun Özbek ve Erden Timur, Arjantinli golcü Mauro Icardi hakkında konuştu.

'Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek'

Erden Timur, konuyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmeden bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı.

'Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar'

Dursun Özbek ise, şu şekilde konuştu:

Şeyi söylesene, Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler. Güreşçi gibi... Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi! Kusura bakma Erden, adamın ayağını kırmaya çalıştıkları için araya girdim.

Ne olmuştu?

21 Ekim 2023'te Beşiktaş'la oynanan derbi maçında Rachid Ghezzal'ın müdahalesiyle yerde kalan Icardi, o günden itibaren performasında düşüş yaşamıştı.

Formsuz bir süreç geçiren golcü oyuncunun Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.

Arjantinli futbolcu Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıklanmıştı.

Yaşananların ardından ise 30 yaşındaki isim, eşi Wanda Nara ile birlikte tatile gitmişti.
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