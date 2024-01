Dursun Özbek: Ali Koç'un ne dediği belli değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bizi şampiyon yapmayacaklar" açıklamasına cevap verdi. Özbek, "Ali Koç'un ne demek istediği belli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama" diye konuştu.

Galatasaray yönetimi, Sivasspor ile 1-1 berabere kalan maçla ilgili basın toplantısı düzenedi. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler Metin Öztürk ile Erden Timur'un hazır bulunduğu toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Neden Zorbay Küçük?'



'Nasıl oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. Zorbay Küçük daha önceki şikayetlerimizde yer aldı. Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor. Geçen sene Kerem'e kullandığı ifadeler nezaket dışıydı.'



'Galatasaray'dan ne istiyorsunuz?'



'VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor. Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi... Bunları hakem hatası olarak geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz!'



'Gereğini yapmak zorundalar'



'Bu standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layıkı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum.'



Ali Koç'un açıklamalarına cevap



'Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak? Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz!'



'Galatasaray'ı zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var'



'Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Hepimizin şahit olduğu ve gördüğü gibi sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak, Galatasaray için büyük bir mücadele var. Galatasaray'ı zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz tarihte ve geçtiğimiz 100 yılda, bir araya geldiğimizde, tek yumruk haline geldiğimizde kimsenin bizle mücadele imkanı yoktur. En çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğin korunması. Olaylar gözümüzün önünde oluyor. Her seviyede böyle bir hücumla, yakıştırmalarla karşı karşıyayız.'



'Futbolculara borcumuz yok'



'Galatasaray'ın hedefleri, Galatasaray'ı sevmeyenleri ve rakipleri rahatsız ediyor. Bizim hep beraber olmamız lazım. Zafere böyle gideriz. Galatasaray'ın oyuncularına 1 kuruş borcu yoktur. Ancak borcumuz varmış gibi algı yapıyorlar ve camiayı etkilemeye çalışıyorlar.'



'Gündemimiz şampiyonluk'



'Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz. Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var.'



'Bizi içerden vurmaya çalışıyorlar'



'Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden parça koparmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bizi içerden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka çareleri kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı duracağız ve bu sene biz şampiyon olacağız.'



'Sabrımızı sınamasınlar'



'Biz spor yarışı içerisindeyiz. Kavga ve çekişme, söz düellosu... Bunların peşinde değiliz. Sabrımız var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşımak değil. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde konulara bakıyoruz. Kimse sabrımızı sınamasın!'



'TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz'

'Türkiye Futbol Federasyonu seçileli yaklaşık 6 ay oldu. TFF'ye ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Gündem maddelerinden biri bu olabilir. Sayın Fedeasyon, sadece Galatasaray'ın federasyonu değil. Süper Lig, 1. Lig, alt ligler var. Toplantıda oluşan fikirler neticesinde Galatasaray da duruşunu orada sergileyecektir.'



'Yabancı hakem istemedik'



'Süper Kupa'da yerli hakem olmasını istedik. Yabancı hakemle oynamak bir maç için olmaz. Radikal bir karardır ve tüm maçlar için alınır. Yabancı hakemi test etmek için yabancı hakem istenmiştir. Ancak bir maçlık performans, işin geneline yayılamaz. Formatta yerli hakem vardı. Bu anlamda değişiklik istemedik.'



'Ali Koç'un ne dediği belli değil'



'Ali Koç 5-6 senedir başkan. Mehmet Büyükekşi 5-6 senedir mi TFF'nin başkanı? Ali Koç'un ne demek istediği belli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu, MHK mi? Başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması lazım. Bu ifadenin mağduriyet yaratmaktan başka anlamı yok. Bunu sık sık yapıyorlar. Avantaj sağlamak için yapılan bir açıklama.'



'7-8 saniyede nasıl yapıyorsunuz?'



'VAR uygulamasına gidildiğinde 7-8 saniyede maç hemen başlıyor. Yahu kaç ekranı izledin de 7-8 saniyede, Galatasaray lehine olacak pozisyon için karar verdin. VAR'da 7-8 ekran mevcut. Bir seferde pozisyonu görmeyebilirler. Bunu nasıl 7-8 saniyede yapıyorsunuz? Bunu görünce, bu hakem neden böyle yapıyor diye düşünüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük spor kulübünü mesuliyetini taşıyoruz. Bizim görüşlerimiz, camianın görüşler. 25 milyon taraftarımız bu maçı izliyor ve bunun farkında. Verilmeyen penaltı... Öteki maçta veriliyor, bu maçta niye vermiyorsun kardeşim? VAR'daki oturan kardeşim, neden yeteri kadar izlemedin maçı başlattırıyorsun?'



'Federasyon incelesin'



'TFF incelesin, bu konun üzerine gitsin. Bu konunun tekrar gündem gelmemesi için çalışma yapsınlar. Susarak, sadece basit hakem hatası ifadeleriyle bu konu çözülmez. Yeri ve zamanı geldiğinde, hakkımızın aranması için zerre kadar tereddüt etmeyiz.'



'Yabancı sınırlamasını destekliyorum'



'TFF kulüpler için önemli kararlar aldı. Yabancı sınırlamasını, uygulama açısından destekliyorum. Transfer edilen yabancıların sahada olması kararı yerinde. Türkiye Kupası formatı da bence uygun, daha fazla heyecan getirecektir.'



'Icardi'nin ayağını kırdılar'



'Beşiktaş maçında Icardi'nin ayağını kırdılar. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler. Güreşçi gibi... Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi.'



'Dubois için konuşuyoruz'



'Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok.'