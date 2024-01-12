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Derbi tarihi belli oldu! İşte 3 haftalık program

TFF, Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftalarının programını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

21. Hafta

20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa- Hatayspor
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
19.00 Pendikspor - Beşiktaş

21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Galatasaray

22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor

22. Hafta

23 Ocak Salı
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe
17.00 Samsunspor - Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 Galatasaray - İstanbulspor

23. Hafta

27 Ocak Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
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