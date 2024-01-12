Derbi tarihi belli oldu! İşte 3 haftalık program

TFF, Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftalarının programını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu.



TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:



21. Hafta



20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Hatayspor

16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

19.00 Pendikspor - Beşiktaş



21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe - Samsunspor

19.00 Trabzonspor - Galatasaray



22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor



22. Hafta



23 Ocak Salı

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor



24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe



25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20.00 Galatasaray - İstanbulspor



23. Hafta



27 Ocak Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor



28 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü



29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK