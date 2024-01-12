Beşiktaş'a Portekizli yıldız: Santos devrede

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un oturmasıyla transfer çalışmaları da hız kazandı. Oyuncuların durumunu yakından gören Portekizli çalıştırıcı, eksik bölgeleri Genel Koordinatör Samet Aybaba ile konuşurken, orta sahaya yapacağı takviye konusunda eski öğrencisi Renato Sanches'i ikna etmeye çalışacak.Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan 26 yaşındaki Portekizli futbolcu için PSG, yeni formül arayışlarına başladı. Sanches'in Roma'daki kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Fransız ekibi, yeni bir kulüple anlaşmak istiyor.Fernando Santos, hem PSG hem de Potekizli orta saha oyuncusunu ikna etmek için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, alternatif arayışlarını da hızlandırırken PSG, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak isediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.