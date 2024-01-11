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Ve resmen duyurdular! Kim Min-Jae geri dönüyor

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ülkesi Güney Kore ile Asya Kupası'nda mücadele edecek oyuncu, resmen geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Kim Min-Jae haberinin detayları…

Ekleme: 11.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Serie A'da Napoli ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki oyuncu ardından Bayern Münih'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Asya Kupası'nda mücadele edecek olan ülkesi Güney Kore'de milli davet alan başarılı savunmacının geri döneceğini duyurdular.

KIM MIN-JAE GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve ardından Napoli'ye transfer olarak tüm dünyada tanınan oyuncu haline gelen Kim Min-Jae son olarak yaz transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde savunmanın sigortası olan Kim Min-Jae ülkesiyle Asya Kupası'nda mücadele edecek. Güney Kore'nin son olarak 6 Ocak'ta Irak ile hazırlık maçında oyuna sonradan giren Min-Jae'nin 15 Ocak'ta oynanacak Bahreyn maçında ilk 11'e döneceği Güney Kore basını tarafından duyuruldu.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

Kim Min-Jae, geçtiğimiz günlerde Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçilmişti. Başarılı oyuncu, bu ödülle beraber 4 yıldır üst üste ödülü kazanan Tottenham'da top koşturan yıldız futbolcu Heung-min Son'un hegemonyasına son vermiş oldu.
BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

Kim Min-Jae, Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Başarılı savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarak skora etki etmeyi başardı.
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