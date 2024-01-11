Süper Lig'de bir ayrılık daha! İşte o isim...
Son dakika haberi! Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, dün akşam Fenerbahçe karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, dün akşam Fenerbahçe karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
Derabağ, "Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık.'' dedi.
ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
Derabağ, "Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık.'' dedi.