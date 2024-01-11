Süper Lig'de bir ayrılık daha! İşte o isim...

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, dün akşam Fenerbahçe karşısında alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarının ayrıldığını açıkladı.ÇALIŞMALARA BAŞLADIKDerabağ, "Yönetim olarak Hakan Keleş hocamızla yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni teknik direktör ile ilgili de çalışmalarımıza başladık.'' dedi.