Fenerbahçe açıkladı! 'Arka adalesinde yırtık var'
Fenerbahçe, Konyaspor maçının öncesinde sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Miguel Crespo’nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.