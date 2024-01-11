Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Müthiş bir kalite gösteriyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımda olması sebebiyle mutlu olduğunu dile götürüyor. Ancelotti, Arda Güler'le ilgili olarak, "Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid derbide Atletico Madrid'i 5-3 mağlup etti. Normal süre içinde 3-3 sona eren ve uzatmaya kalan karşılaşmayı 5-3 kazanan Real Madrid adını finale yazdırdı.Mücadelenin ardından Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'e ilişkin açıklamalarda bulundu.Atletico Madrid karşısında kazanılan galibiyeti yorumlayan Ancelotti, "Finale gittiğimiz için mutluyum. Çok zor bir maçtı. Her iki tarafın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Maçın sonuna biraz daha enerji sakladık ve kazandık." ifadelerini kullandı.Arda Güler'le ilgili soruyu cevaplayan İtalyan antrenör, "6 ay sakatlıkla uğratıştı. Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım. Onu zorlamaya gerek yok. Yeteneğini göstereceği fırsatı bulacaktır." dedi.Ancelotti, Arda Güler'e yönelik ayrıca şunları ekledi, "Takıma biraz dah adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Onunla ilgili hepimiz çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak." ifadelerini kullandı