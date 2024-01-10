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Transfer resmen bitti! Salih Özcan kendisi açıkladı

Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibinden ayrılacağı konuşulan milli oyuncu, geleceği hakkında kararını resmen açıkladı. İşte Salih Özcan haberinin detayları…

Ekleme: 10.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da Borussia Dortmund'da top koşturan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Salih Özcan için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizden ve Avrupa'nın birçok önemli kulübünden transfer teklifi alan milli oyuncu, transferine son noktayı kendisi koydu. 26 yaşındaki oyuncu adeta herkesi ters köşe yaptı.

SALİH ÖZCAN KARARINI VERDİ VE TRANSFER BİTTİ
Geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan ve takımın en değerli isimlerinden biri olmayı başaran Salih Özcan'ın ismi transferde gündemden düşmüyordu. Dev kulüplerden teklif alan orta saha oyuncusu, transferini resmen bitirdi. Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund'da Alman basınına konuşan Salih Özcan, "Herkes çok ateşli, sezonun ikinci yarısında telafi etmemiz gereken bir şey var" ifadelerini kullanarak takımda kalacağını resmen açıklamış oldu.

Transfer resmen bitti! Salih Özcan kendisi açıkladı

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın da Salih Özcan'ı transfer etmek istediği biliniyordu. Bazı haber kaynakları, Cimbom'un milli oyuncu ile söz kestiğini ve sarı-siyahlı ekiple pazarlıkta bulunduğunu iddia etmişti.

DORTMUND RAKAMLARI
Salih Özcan, Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asist üreterek takımına katkı vermeyi başardı.
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