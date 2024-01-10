Transfer resmen bitti! Salih Özcan kendisi açıkladı

Almanya'da Borussia Dortmund'da top koşturan ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Salih Özcan için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizden ve Avrupa'nın birçok önemli kulübünden transfer teklifi alan milli oyuncu, transferine son noktayı kendisi koydu. 26 yaşındaki oyuncu adeta herkesi ters köşe yaptı.Geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan ve takımın en değerli isimlerinden biri olmayı başaran Salih Özcan'ın ismi transferde gündemden düşmüyordu. Dev kulüplerden teklif alan orta saha oyuncusu, transferini resmen bitirdi. Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin altında kalan Borussia Dortmund'da Alman basınına konuşan Salih Özcan, "Herkes çok ateşli, sezonun ikinci yarısında telafi etmemiz gereken bir şey var" ifadelerini kullanarak takımda kalacağını resmen açıklamış oldu.Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın da Salih Özcan'ı transfer etmek istediği biliniyordu. Bazı haber kaynakları, Cimbom'un milli oyuncu ile söz kestiğini ve sarı-siyahlı ekiple pazarlıkta bulunduğunu iddia etmişti.Salih Özcan, Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 asist üreterek takımına katkı vermeyi başardı.