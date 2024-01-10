TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/24 sezonu Ara Transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.