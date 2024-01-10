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TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının 2023/24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

Ekleme: 10.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/24 sezonu Ara Transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.

TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu
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