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İtalya devi, Abdülkerim Bardakcı'nın peşinde! Teklif yapılacak

Galatasaray transfer haberleri: Milan’ın, Abdülkerim Bardakcı ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Konyaspor maçını statta takip eden İtalyan yöneticilerin teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Ekleme: 10.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı. Milan'ın başarılı stoperle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Abdülkerim'i çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Milan kulübünün yöneticilerinin uzun zamandır 29 yaşındaki defans oyuncusunu takip ettikleri son oynanan Konyaspor maçını da statta izledikleri kaydedildi.

TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan ekibinin yıldız stoper için teklif hazırlığında olduğu ve kısa süre içinde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 maça çıkan tecrübeli stoper takımı adına 4 gol kaydetti.

Abdülkerim'in Galatasaray ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
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