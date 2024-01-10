Fenerbahçe - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün (çarşamba) Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.



İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.



18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko



Konyaspor: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Muric, Cicaldau, Moreno, Nelson Oliveira