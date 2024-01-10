Beşiktaş'tan Anastosios Bakasetas hamlesi! Anlaşma sağlandı

İtalya ve Yunanistan'dan teklifler alan Anastosios Bakasetas'ı Süper Lig'de de Beşiktaş'ın istediği biliniyor.Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerine yanıt vermeyen Yunan futbolcunun, siyah-beyazlı takımla anlaştığı öğrenildi.Sports Digitale'nin haberine göre; 1 milyon euro bonservisin üzerine çıkmak istemeyen Hasan Arat ve kurmaylarının, Trabzonspor'u ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.Sezon sonunda serbest kalacak olan futbolcudan en kötü ihtimalle para kazanmak isteyen bordo-mavililerin de bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.Beşiktaş'a gitmek isteyen Bakasetas'ın da Trabzonspor'dan anlayışlı olmasını talep edeceği de gelen haberler arasında.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.