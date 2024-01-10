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Beşiktaş Svensson transferini duyurdu

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Ekleme: 10.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini de açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmen duyuruldu

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Bu sezon performansı

30 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 20 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Beşiktaş Svensson transferini duyurdu
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