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Beşiktaş’ı bıraktı, Fenerbahçe’ye imzayı atıyor! Resmen gol rekorlarını kıracak

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe’den transfer sürprizi geldi. Beşiktaş’ın gol makinesini renklerine bağlamak istiyor.

Ekleme: 10.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

11 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hazırlıklarını hızlandırdı

Özellikle ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin yeni takviyeler için yoğun bir çaba içinde. Fenerbahçe, hücum gücünü artırmak ve alternatiflerini çeşitlendirmek için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.

Edin Dzeko'nun yanına bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızına kancayı taktı.

Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti

Dış basında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski golcüsü Wout Weghorst’u devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre yıldız golcü, Manchester United’da başarıyı elde edemedi ve Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Bu durumu fırsat bile Fenerbahçe, hemen Weghorst’un menajeriyle masaya oturdu. Önümüzdeki günlerde transferin sonuçlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, 18 maçta 9 gol, 4 asist kaydetmişti.
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