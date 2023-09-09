Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Günlerce konuşulacak transfer geliyor…

Bu yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, adından sıklıkla söz ettirdi. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele edecek. Süper Lig'de 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan elde eden Galatasaray, transferde son hamleyi yine bir dünya yıldızıyla yapmak istiyor. Herkesin konuşacağı dev transferi de İtalyan basını duyurdu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde başladı.



Yaz transfer dönemi boyunca Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha ve Ndombele gibi dünyaca ünlü yıldızları transfer eden Aslan, son bombası için hazırlanıyor.



Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibin yabancı oyuncu transferini kapattığını söylemişti.



Ancak İtalyan basını, Erden Timur'un açıklamalarının tersine Galatasaray'ın bir dünya yıldızı için bastırdığını yazdı.



İşte o transferin gelişmeleri…



Stopandgoal'de yer alan habere göre sarı kırmızılıların, Juventus forması giyen Paul Pogba'nın transferi için girişimlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.



Orta sahada yaşadığı boşluğu Ndombele ile dolduran Cimbom'un, Pogba'yı kadrosuna katmak için de yoğun ısrarına devam ettiği belirtildi. İtalyan devinin ise devam eden fiziksel sorunları nedeniyle 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.



Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. (A Spor)



Fransız futbolcu Paul Pogba bu sezon Juventus'ta 2 maça çıktı.



Dünyaca ünlü futbolcu geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 karşılaşmada boy göstermişti. Pogba bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.



Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Pogba'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Pogba kariyerinde Manchester United, Le Havre ve Torcy gibi ekiplerde de ter dökmüştü.