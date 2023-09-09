  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon'da

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi.

Ekleme: 9.09.2023 - 23:25 Güncelleme: 9.09.2023 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı ve prensip anlaşmasına vardığı Southampton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi.

Trabzon'da coşkuyla karşılandı

Oyuncuyu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar başarılı oyuncuyu coşkuyla karşıladı.

Paul Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı.

"Bu arma için savaşmak için buradayım"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum"

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile transferi öncesi görüştüğünü belirten Onuachu, "Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu daha sonrası kendisini bekleyen araca binerek, havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon'da




Şaban Sevinç'ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li Selman Hasan Arslan'ı tartakladı: Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım
Fas'taki depremin bilançosu ağırlaşıyor
Kılıçdaroğlu'nun eğreti Atatürkçülüğüne CHP'li Özcan'dan yaylım ateşi: 'Hangi yüzle Atatürk'ü ziyaret ettiniz?'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonu kontrol altına alacağız
MSB'den Sezgin Tanrıkulu'nun iftirasına tepki: Gaflet ve delalet içindeler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itirafı: Kesinlikle kabul etmezdik
Başkan Erdoğan Dünya Bankası Başkanı'nı kabul etti: Dikkat çeken 'işbirliği' mesajı
İBB'den akıl almaz yöntem: Yürüyen merdiven sorununu böyle örtbas etmeye çalıştı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılık harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan G20'de açıklamalarda bulunuyor
Deprem konutları teslimi başlıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı: Türkiye'ye teşekkür
G20 Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a büyük ilgi! Dünya medyası tek bir şeye kilitlendi…
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar
Dışişleri'nden flaş Ermenistan açıklaması!
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
CHP’deki asansör skandalında yeni perde:Tanju Özcan'ın ardından şimdi de Muharrem İnce...
Zirvede gözler Türkiye’de! G-20 toplantısı başladı: İşte ele alınacak konular
Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor