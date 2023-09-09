▪️Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.

Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi'nde, stat isminin "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesine onay verildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da düzenlenen kongrede yapılan oylamada, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi oylandı ve karar oy birliğiyle kabul edildi.



Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.