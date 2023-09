Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelini dikecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eda Erdem'in heykelinin Yoğurtçu Parkı'na Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşandı. Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunuldu.Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, voleybol takımının efsane kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu.Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç şöyle konuştu:Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir.Başarılı sporcunun büstü Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Can Bartu ve Alex de Souza heykellerinin yanında yer alacak.36 yaşındaki sporcu Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla birçok başarıya imza attı.Yaşanan gelişmenin üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı;İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını.Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim.Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum.Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler.Saygı ve sevgilerimle.A Milli Takımımız’da da kaptanlık görevini üstlenen deneyimli sporcu, ay-yıldızlı forma ile de ülke insanımıza voleybolu sevdiren isimlerin başında geldi.2005’ten beri milli takımda olan Eda, 2009’da Avrupa 2.’liği, 2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2012’de Londra Olimpiyatları’na katılım, 2015 Avrupa Şampiyonası 4.’lüğü, 2017 Avrupa Şampiyonası 3.’lüğü, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri Birinciliği ve en iyi orta oyuncu ödülü, 2021 Avrupa 3.’lüğü ve en iyi orta oyuncu ödülü gibi birbirinden değerli başarılar elde etti.Milli voleybolcu, 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile 4. sırayı aldı. 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadı.2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadı.Fenerbahçe'deki başarılarıAyrıca sarı-lacivertli forma altında 3 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası’nda da başarıya ulaştı. 2008-2023 arası Fenerbahçe’de tam 16 kupa kazanan Eda Erdem, birçok bireysel ödüle de layık görüldü.2023 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Kupa Voley en değerli oyuncu, 2016 CEV Şampiyonlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2016 1. Lig en iyi orta oyuncusu, 2014 1. Ligi en iyi blokör, 2011 1. Lig en iyi smaçör, 2009 Süper Kupa MVP ödülleri dikkat çekiyor.