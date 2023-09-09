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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Transferde 6 numara için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok isimle görüşen Kanarya, son olarak dev bir ismi gündemine aldı. 25 milyon euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu için girişimlere başlandı. İşte o isim ve detaylar...

Ekleme: 9.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 9.09.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Ses getiren transferlere imza atan ve bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler 6 numara pozisyonuna yapılacak takviyeye çevrildi.

Kanarya'nın Manchester United'dan Scott McTominay'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

HEDEF KİRALIK ALINMASI

Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu, ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan McTominay'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

Ayrıca United'ın oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin, yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiği belirlendi. Oyuncuya son verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

27 GOL KATKISI SUNDU

Geçen sezon Manchester United'da 39 karşılaşmada forma giyen McTominay, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Ada ekibinin altyapısından yetişen 1.91 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 maçta sadece 7 dakika süre alabildi.

İskoç oyuncunun da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

McTominay, şu ana kadar Manchester United'da toplam 241 maça çıkarken, 22 gol, 5 de asist üretti.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Kimse beklemiyordu

SCOTT MCTOMINAY KİMDİR?

Scott McTominay, 8 Aralık 1996'da İngiltere'nin Lancaster kentinde dünyaya geldi.

Futbola Manchester United altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

2017 yazında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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