  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye - Ermenistan maçının muhtemel 11'leri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğini sürdürmek için Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 8.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 8.09.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Türkiye - Ermenistan müsabakası TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maça İtalyan hakem atandı

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Salih, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Dashyan, Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan, Tikhnizyan, Balekyan, Spertsyan, Iwu, Zelarrayen, Barseghyan
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber!
Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
İstanbul'da yolcular muavin oldu
İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak