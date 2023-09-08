Süper Lig'e derbi tarihleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 24 Aralık tarihinde oynanacak. Ayrıca Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvimi de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının tarihleri belli oldu.
17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray
Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvim açıklandı.
26 Eylül Salı: İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba: Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Başakşehir
17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray
Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvim açıklandı.
26 Eylül Salı: İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba: Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Başakşehir