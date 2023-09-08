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Süper Lig'e derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 24 Aralık tarihinde oynanacak. Ayrıca Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvimi de açıklandı.

Ekleme: 8.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 8.09.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının tarihleri belli oldu.

17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvim açıklandı.

26 Eylül Salı: İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba: Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig'e derbi tarihleri belli oldu
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