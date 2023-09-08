Süper Lig'e derbi tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 24 Aralık tarihinde oynanacak. Ayrıca Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvimi de açıklandı.