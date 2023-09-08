  • USD: 26,81 - 26,86
  • EURO: 28,70 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! 'UEFA'ya sunum yapacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını İtalya ile birlikte düzenlemek için 10 Ekim'de UEFA'ya sunum yapacaklarını belirtti.

Ekleme: 8.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 8.09.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan karşılaşması öncesi konuştu.

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan ve gençlerle birlikte milli takım taraftarlığı konusunda yeni bir başlangıç yaptığına değinen Büyükekşi, "Gençlerimizi milli takımı desteklemeye milli takımla birlikte olmaya ve bayraklarla statlara bekliyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Ermenistan maçını aldığımız takdirde 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım atmış olacağız." dedi.

"Avrupa'nın en genç milli takımıyız"

Gerek teknik ekipte, gerekse milli takım futbolcularında çok güzel bir dostluk ve arkadaşlık ortamının da olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Sabah Kunt hocamızla, Hamit hocayla dün de futbolcularla görüştüm. Herkes maça hazır. inşallah güzel bir netice alacağız. Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmak değil, aynı zamanda orada başarılı olmak." şeklinde konuştu.

"UEFA'ya sunum yapacağız"

Basamakları tek tek çıkmaları gerektiğinden bahseden Büyükekşi, 2032 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için de "Öncelikli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak sonra gruplardan çıkmak. Bu bir hayal değil. 2032 yılında Avrupa Şampiyonasını İtalya ile birlikte ülkemizde yapabilmek için 10 Ekim'de UEFA'ya bir sunum yapacağız. İnşallah başarılı olursa açıklanacak. Önümüzdeki 9 yıllık süreçte milli takımımızın da her yıl bir basamak daha yukarı çıkarak başarılarını sürdürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber!
Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
İstanbul'da yolcular muavin oldu
İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak