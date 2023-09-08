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Luka Modric'den Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri!

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Arda Güler ve Dominik Livakovic hakkında röportaj verdi. Yıldız isim, röportajında Fenerbahçe'den de övgüyle bahsetti.

Ekleme: 8.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 8.09.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Hırvat orta saha Luka Modric, Arda Güler ve milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda'nın sakatlığına vurgu yapan Modric, Livakovic'in Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini ve Fenerbahçe'nin neden cazibe merkezi olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe cazibe merkezi"

Modric'in açıklaması şöyle:

"Livakovic gibi özel bir kalecinin Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamak güç değil. Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra Fenerbahçe, oyuncular için cazibe merkezi haline geldi. Arda Güler çok özel bir yetenek. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ancak yaşı genç. Eski gücüne kavuşması uzun sürmez."

37 yaşındaki Modric, Real Madrid'de bu sezon 4 lig maçında forma giydi.

Luka Modric'den Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri!
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