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İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için olay karar! Kimse beklemiyordu, taraftar şaşırdı...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanarak sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etti. Transferi büyük ölçüde tamamlayan sarı-lacivertliler, şartların oluşması halinde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmayı planlıyordu. Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya varan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımın yeni yıldızlarından Edin Dzeko'yla ilgili taraftarları şaşırtan bir karar aldı.

Ekleme: 8.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 8.09.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar 6 numara transferi yapmak istese de ısrarcı davranmıyor.

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, eğer uygun şartlar oluşursa orta sahasına takviye yapacak.

Bu doğrultuda mevcut kadro içerisinde de hamleler yapan Fenerbahçe, Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağlamıştı.

SENELİK 1.5 MİLYON EURO

Daha önce kendisine önerilen 1.2 milyon euroyu kabul etmeyen ve 1.7 milyon euro isteyen Crespo ile senelik 1.5 milyon euroya anlaşılmıştı.

LIVAKOVIC BALLON D'OR'A ADAY

Bir yandan da hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dominik Livakovic Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.

Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise; Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba olmuştu.

İSMAİL KARTAL'DAN FLAŞ DZEKO KARARI

Süper Lig için ideal 11'ini oluşturan Kartal, Avrupa macerası için de takımını şekillendirdi. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu 3 günde bir maç oynayacaklarını hesap ederek oluşturdu.

Edin Dzeko'yu ana hedef olan Süper Lig'de değerlendirmek isteyen Kartal, yıldız forveti Konferans Ligi'nde fazla yormayacak.

Deneyimli çalıştırıcı, Livakovic transferine rağmen, form grafiği yüksek olan İrfan Can Eğribayat'a da kulübeye hapsetmemek adına zaman zaman görev vermeyi düşünüyor.

GRUPTAKİ RAKİPLERİN ZAYIFLIĞI AVANTAJ

Özellikle çok efor sarf eden Ferdi Kadıoğlu ve 34 yaşındaki Dusan Tadic'i güçten düşmemeleri için bazı maçlarda dinlendirmeyi planlayan tecrübeli hoca; Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Kent, Batshuayi, King ve Cengiz gibi isimleri özellikle Avrupa'da kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi gruplarında fazla zorlu olmayan Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşmesi İsmail Kartal'ın planını uygulamasında elini güçlendiriyor.

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