Galatasaray ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı...

Galatasaray, Fredrik Midstjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Pendikspor, Norveçli futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon avro ödeyecek.

Pendikspor, bir süredir transferi için uğraştığı Fredrik Midstjö'yü renklerine bağladı.



Kırmızı beyazlılar, 30 yaşındaki Norveçili orta saha için Galatasaray'a 3 milyon avro ödeyecek.



Galatasaray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø’ye teşekkür ederiz."



PENDİKSPOR DA AÇIKLADI

Pendikspor ise bu transferi "Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" ifadeleriyle duyurdu.



Galatasaray'ın AZ Alkmaar'dan 3,5 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

