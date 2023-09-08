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Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Trabzonspor Nicolas Pepe'yi transfer etti!

Trabzonspor, Arsenal'den ayrılan Nicolas Pepe'yi renklerine bağladı. Transferin ardından yıldız futbolcu hakkında aramalar hız kazandı. İşte Nicolas Pepe'nin merak edilenleri..

Ekleme: 8.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 8.09.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nicolas Pepe, bordo mavili takıma imza atmak için Türkiye'ye geldi.

Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Nicolas Pepe, 2019 yazında 80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Arsenal'e transfer olmuştu.

Trabzonspor ile anlaşan Nicolas Pepe yaptığı açıklamada "Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim." ifadelerine yer verdi.

Dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Nicolas Pepe uçakta Trabzonspor forması giyerek poz verdi.

Transfer haberlerinin ardından yıldız futbolcu hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Pepe'nin kariyerini araştırmaya başladı.

Peki kimdir Nicolas Pepe? Hangi takımlarda oynadı? İşte Nicolas Pepe'nin merak edilen kariyeri..

Nicolas Pepe kimdir?

Nicolas Pepe 29 Mayıs 1995'te Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli milli takımında forma giyen Nicolas Pepe sağ kanat pozisyonunda görev almaktadır.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fransa'nın Angers 2 kulübünde başlayan Nicolas Pepe 2015 yılında Angers kulübüne katıldı.

2017 yılında bir başka Fransız ekibi Lille'e transfer olan Nicolas Pepe gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nicolas Pepe 1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz devi Arsenal'e 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

2022/2023 sezonunda kiralık olarak Nice forması giyen Nicolas Pepe forma giydiği 28 maçta 8 gole imza attı.

Profesyonel futbol kariyerinde 298 maçta forma giyen Nicolas Pepe 81 gole imza attı. Fildişi Sahili A Milli Takımı ile de 28 maça çıkan Pepe milli formayla 12 gol kaydetti.

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Trabzonspor Nicolas Pepe'yi transfer etti!
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