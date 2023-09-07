Nicolas Pepe için flaş atak! Süper Lig devi araya girdi

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililerin Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Nicolas Pepe için Arsenal'a kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen ve kadroda düşünülmeyen Nicolas Pepe, uzun süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyordu.



Foot Mercato'nun haberine göre, bonservisi Arsenal'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Nice'de geçiren Nicolas Pepe için Trabzonspor devreye girdi.



ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR



Topçular'ın genç menajeri Mikel Arteta'nın takımda düşünmediği 28 yaşındaki kanat oyuncusuna kiralık olarak teklif yapan Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor.



Avrupa'da transfer perdesinin kapanmasının nedeniyle, Suudi Arabistan'dan da birkaç kulüple görüşme halinde olan Pepe'nin kısa süre içinde geleceği ile ilgili karar vermesi bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 19 resmi maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sunmuştu.